da zia ha cresciuto i nipoti i cento anni di mariuccia silvestri

Castellanza, terra di centenarie. Il sindaco Cristina Borroni ha partecipato ai festeggiamenti per i 100 anni della signora Mariuccia Silvestri, che si sono svolti alla Fondazione Moroni, portando i saluti e gli auguri a nome di tutta l’amministrazione comunale e della città. La storia di Mariuccia è quella di una donna che ha saputo trasformare la propria esistenza in un esempio di amore familiare dedicandosi alla crescita dei nipoti. "Cara zia Mariuccia, celebriamo il tuo primo secolo di vita, un traguardo che brilla come un diamante raro, proprio come te – hanno scritto i nipoti in un messaggio –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it