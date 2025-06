Da sindaco riuscii ad affrontare la questione Bagnoli | così con Manfredi è precipitato tutto

Dopo aver affrontato con determinazione la delicata questione di Bagnoli come sindaco, ho ereditato un vero e proprio embargo di abusi e sprechi legati all'Italsider. La lunga storia di opere incomplete, bonifiche ignorate e gestione dissennata aveva lasciato il territorio in balia di interessi politici e inefficienze. Quando sono diventato sindaco nel 2011, il mio obiettivo è stato chiudere questa ferita aperta, portando trasparenza e rinnovamento. E così, senza...

L'Italsider di Bagnoli è stata una delle più grandi fabbriche siderurgiche. La produzione cessa nel 1997 e inizia un inganno della politica che si è caratterizzata per anni per un imponente spreco di denaro pubblico. Opere pubbliche mai finite e iniziate senza che fosse stata fatta la bonifica. La magistratura arriva tardi. Sequestri, opere non finite, un fiume di denaro pubblico depredato, carrozzoni politici. Divento sindaco nel 2011 e senza un euro in cassa approviamo un programma, deciso con il consiglio comunale e la municipalità, con un processo di democrazia partecipativa con movimenti, associazioni, comitati, reti civiche, centri sociali, assemblee popolari, università, categorie sociali.