Da Rose Villain ad Annalisa svelati gli artisti del concertone di Radio Italia a Palermo

Il countdown è ufficialmente partito: il 27 giugno Palermo si trasformerà nella capitale della musica grazie al concertone gratuito di Radio Italia. Tra gli artisti che saliranno sul palco, spiccano nomi di grande calibro come Annalisa, Rose Villain, Negramaro, Francesco Gabbani e tanti altri talenti. Un evento imperdibile che promette emozioni e tanta musica sotto le stelle. Restate sintonizzati per scoprire tutti i dettagli di questa splendida festa musicale!

Annalisa e Rose Villain, Negramaro e Francesco Gabbani, ma anche Blanco, Gaia, Noemi, Raf, Rhove, Rkomi, Tananai e The Kolors. Sono stati svelati i dodici artisti del concertone gratuito di Radio Italia che il prossimo 27 giugno, per la quarta volta, viene ospitato a Palermo sul prato del Foro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Da Rose Villain ad Annalisa, svelati gli artisti del concertone di Radio Italia a Palermo

