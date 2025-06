Da Robiolina a Strama quando l’Inter sceglie l’allenatore dalla cantera

L’Inter, da Robiolina a Stramaccioni, ha sempre puntato su una cantera di talento per rinforzare la propria storia. Chivu, l’ultimo tecnico cresciuto nelle giovanili nerazzurre, rappresenta questa tradizione. Con un passato ricco di successi come lo scudetto del '71 e l’Uefa del '94, i nerazzurri continuano a scrivere pagine di gloria, confermando che la loro forza risiede anche nel cuore dei giovani e nella capacità di valorizzarli.

Chivu è l’ultimo tecnico forgiato nelle giovanili nerazzurre. Invernizzi portò lo scudetto '71, Marini l’Uefa '94 in mezzo ai guai. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da "Robiolina" a Strama, quando l’Inter sceglie l’allenatore dalla cantera

In questa notizia si parla di: Robiolina Strama Inter Sceglie

Da "Robiolina" a Strama, quando l’Inter sceglie l’allenatore dalla cantera - Chivu è l’ultimo tecnico forgiato nelle giovanili nerazzurre. Invernizzi portò lo scudetto '71, Marini l’Uefa '94 in mezzo ai guai ... Segnala gazzetta.it

Strama sveglia l'Inter «Vincere non basta Io credo in Cassano» - Strama ha studiato duro e sta pensando a qualche variante rispetto all'Inter di Verona, il turnover non c'entra, è rispetto dell'avversario e sana tentazione di adattarsi. In questi due ultimi ... Secondo ilgiornale.it

Inter, la carica di Strama - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it scrive