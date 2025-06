Da questo giorno il caldo sarà insopportabile | è allerta in queste zone d’Italia

L’Italia si prepara ad affrontare un’ondata di caldo senza precedenti, con temperature che in alcune zone stanno raggiungendo livelli insopportabili. Dopo un maggio piovoso, il clima ora si fa rovente, e le allerte meteo sono in vigore in molte regioni. I prossimi giorni promettono una prova di resistenza per cittadini e strutture. È fondamentale essere pronti a fronteggiare questa ondata di calore. Leggi tutto, scopri come proteggerti e rimanere informato.

Un caldo dirompente nei prossimi giorni. Il meteo preoccupa l'Italia e in queste ore la situazione potrebbe precipitare. Il mese di Giugno è cominciato ed il caldo appare dirompente in tutto il paese, dopo un Maggio dove la pioggia è stata a farla da padrona ora le cose sembrano cambiare ed un clima sempre più.

