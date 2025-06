da oggi chatgpt può partecipare ai meeting ecco la nuova funzione per le riunioni

Da oggi ChatGPT diventa il tuo assistente ideale anche in riunione! OpenAI ha annunciato una funzione innovativa che permette di registrare e trascrivere automaticamente gli incontri, semplificando la gestione delle riunioni aziendali. Disponibile per gli utenti del piano ChatGPT Team su macOS, questa novità trasforma il modo di lavorare, offrendo una segretaria virtuale sempre pronta a supportarti. Scopri come questa tecnologia rivoluzionerà il tuo modo di collaborare e rimanere sempre aggiornato.

Roma, 5 giugno 2025 – Oggi OpenAI ha annunciato una nuova funzionalità per ChatGPT, pensata per semplificare la gestione delle riunioni aziendali: la possibilità di registrare e trascrivere automaticamente i meeting. Questa novità è attualmente disponibile per gli utenti del piano ChatGPT Team che utilizzano l'app desktop su macOS. Vediamo di cosa si tratta e come funziona. Come funziona questa nuova segretaria virtuale . Questa opzione, una sorta di segretaria virtuale, si chiama ‘Record mode’ e consente di registrare riunioni online (con applicativi come Zoom o Google Meet ), sessioni di brainstorming e note vocali fino a 120 minuti per sessione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net