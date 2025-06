da oggi chatgpt può partecipare ai meeting ecco la nuova funzione per le riunioni

Da oggi, ChatGPT diventa il tuo nuovo alleato per le riunioni: grazie a una funzione innovativa, può registrare e trascrivere automaticamente gli meeting, semplificando la gestione e migliorando la produttività. Pensata per gli utenti del piano ChatGPT Team su macOS, questa segretaria virtuale offre un supporto intelligente e immediato. Scopriamo insieme come questa tecnologia rivoluzionerà il modo di lavorare e collaborare nel mondo aziendale.

Roma, 5 giugno 2025 – Oggi OpenAI ha annunciato una nuova funzionalità per ChatGPT, pensata per semplificare la gestione delle riunioni aziendali: la possibilità di registrare e trascrivere automaticamente i meeting. Questa novità è attualmente disponibile per gli utenti del piano ChatGPT Team che utilizzano l'app desktop su macOS. Vediamo di cosa si tratta e come funziona. Come funziona questa nuova segretaria virtuale . Questa opzione, una sorta di segretaria virtuale, si chiama ‘Record mode’ e consente di registrare riunioni online (con applicativi come Zoom o Google Meet ), sessioni di brainstorming e note vocali fino a 120 minuti per sessione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net