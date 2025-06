Da Noyz Narcos ad Ele A | i protagonisti del 64 Bars Live di Roma

Unite i vostri artisti preferiti in un evento epico che segna una nuova tappa nel panorama rap italiano: il Red Bull 64 Bars Live arriva per la prima volta a Roma, portando sul palco leggende come Noyz Narcos, Ele A, Lacrim, Baby Gang, Danno, Uzi Luke e il producer Sick Luke. Il 4 ottobre, nel quartiere di Corviale, si vivrà una serata indimenticabile di musica, passione e cultura urbana. Il countdown è iniziato: preparatevi a vivere un’esperienza unica nel suo genere.

