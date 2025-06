Da Londra il Napoli su Sancho|Manna al lavoro per regalare a Conte il sostituto di Kvara

Da Londra, un'anticipazione che potrebbe rivoluzionare il mercato del Napoli: il club azzurro, ancora scottato dalla partenza di Kvara, si concentra su un grande colpo per la fascia sinistra. Secondo indiscrezioni, Jadon Sancho sarebbe nel mirino di Antonio Conte e del suo staff, che stanno già muovendo i primi passi con il direttore sportivo Giovanni Manna. La sfida ora è convincere il Manchester United a lasciar partire l'esterno d'attacco, per regalare al tecnico campano un rinforzo di prim'ordine.

Una nuova, clamorosa indiscrezione di mercato arriva direttamente da Londra e riguarda da vicino il Napoli. Il club azzurro, dopo la partenza di Khvicha Kvaratskhelia destinazione Paris Saint-Germain lo scorso gennaio, è alla ricerca di un sostituto di altissimo livello per la fascia sinistra d'attacco. E il nome in cima alla lista di Antonio Conte sarebbe quello di Jadon Sancho. Il Direttore Sportivo Giovanni Manna sarebbe già al lavoro per intavolare una trattativa con il Manchester United e regalare al suo tecnico l'erede del talento georgiano. Manna al lavoro per Sancho: l'indiscrezione di Teamtalk. 🔗 Leggi su Napolissimo.it