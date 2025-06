Dà in escandescenze con gli avventori di un bar scatta la denuncia

Mercoledì pomeriggio, un tranquillo bar di Coccanile di Copparo si è trasformato in scena di tensione quando una donna di 32 anni proveniente dalla provincia di Rovigo ha avuto un episodio violento con clienti e staff. La situazione è rapidamente degenerata, portando alla chiamata d'emergenza e all'intervento dei militari. La vicenda ha suscitato il clamore dell'intera comunità, culminando con una denuncia ufficiale. La calma e la sicurezza pubblica restano priorità assolute.

Momenti di tensione nel pomeriggio di mercoledì 4 giugno, in un bar di Coccanile di Copparo, quando una donna di 32 anni arrivata dalla provincia di Rovigo ha dato in escandescenze con avventori e titolari dell'esercizio. La chiamata al 112 per richiedere aiuto ha coinvolto i militari della. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Dà in escandescenze con gli avventori di un bar, scatta la denuncia

In questa notizia si parla di: Escandescenze Avventori Scatta Denuncia

Dà in escandescenze a pronto soccorso di Livorno, denunciato - Per questo un uomo di 45 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Livorno. Secondo quanto ricostruito, i militari ... Lo riporta ansa.it

Dà in escandescenze alle Poste per l'attesa, denunciato - Il trentenne è stato, quindi, identificato e denunciato in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio. (ANSA). Da msn.com

Careggi, dà in escandescenze al pronto soccorso: denunciato - Firenze, 3 giugno 2022 - Ha dato in escandescenze al pronto soccorso ... che è stato poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità. Secondo lanazione.it

DANNEGGIA ARREDI URBANI E SE LA PRENDE CON UNA COPPIA. DENUNCIATO | 01/10/2020