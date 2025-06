Dà fuoco al barista Denunciato

Un gesto terribile e scioccante scuote Fagnano Olona: un uomo ha dato fuoco al barista, lasciandolo gravemente ferito. Fortunatamente, il suo stato si è rivelato meno grave del previsto grazie all’immediato intervento dei soccorritori. Le forze dell’ordine hanno prontamente identificato e denunciato l’aggressore, che ora affronta accuse penali. La comunità si stringe intorno alla vittima, auspicando che giustizia venga fatta al più presto.

Identificato e denunciato l'uomo che l'altro giorno ha dato fuoco, dopo avergli gettato addosso del liquido infiammabile, al titolare di un bar a Fagnano Olona, un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime. Il barista, 44 anni, di origine cinese, è ricoverato al Niguarda, ma la situazione è meno grave di quanto si era temuto. Identificato dai carabinieri e denunciato per lesioni aggravate l'aggressore, un trentasettenne residente in paese, già condannato in via definitiva per omicidio. Nel 2009, ventunenne e tossicodipendente, nel corso di una lite aveva accoltellato a morte un cinquantunenne.

Italia. Il barista lo rimprovera e lui gli dà fuoco: la scena agghiacciante

