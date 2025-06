Da 211 anni al fianco dell’Italia | l’Arma dei Carabinieri presidio di legalità e orgoglio nazionale

Da 211 anni, l’Arma dei Carabinieri rappresenta il cuore pulsante della legalità e del orgoglio nazionale italiano. Presidio silenzioso e forte nelle nostre comunità, sui confini e nel mondo, è simbolo di fedeltà e dedizione. Un traguardo che celebra la storia di uomini e donne che, con onore e coraggio, proteggono e servono il nostro paese. La presidente Meloni lo ha ricordato: “Auguri all’Arma dei Carabinieri, presenza insostituibile”.

L’ Arma dei Carabinieri festeggia 211 anni, e lo fa come sempre con onore. Sulle soglie delle nostre case, nelle stazioni di provincia, nei vicoli urbani, nei presidi delle missioni internazionali. Un compleanno sobrio, ma colmo dell’orgoglio di chi è, nei secoli, fedele. Meloni: “Auguri all’Arma dei Carabinieri, presenza insostituibile”. A ricordarlo è stata prima di tutti la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: «Auguri all’Arma dei Carabinieri, presenza insostituibile per la sicurezza delle nostre comunità, presidio costante di legalità, vicinanza e protezione. Ogni giorno, migliaia di uomini e donne in divisa operano con disciplina, coraggio e spirito di sacrificio per difendere i cittadini, anche nei momenti più difficili. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it