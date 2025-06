Cuore Virtus in semifinale | passa al Forum e si porta a condurre 2-1 la serie su Milano

Il cuore Virtus batte forte e conquista una vittoria fondamentale al Forum, portandosi avanti 2-1 nella serie contro Milano. Con un punteggio di 68-78, i migliori realizzatori sono Cordinier e Shengelia, entrambi a quota 19 punti. Ora, sabato, si gioca gara-4, ancora tra le mura bolognesi, con il primo match-point che potrebbe sancire la definitiva qualificazione alla finale. La passione e il talento sono pronti a scrivere una nuova pagina di storia.

Finisce 68-78, migliori realizzatori Cordinier e Shengelia con 19 punti. Sabato gara-4, ancora al Forum, col primo match-point per Bologna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cuore Virtus in semifinale: passa al Forum e si porta a condurre 2-1 la serie su Milano

