Csn | Serve un modello civico integrato che affronti le emergenze l' alluvione ha mostrato i limiti del sistema

L’obiettivo è chiaro: non possiamo permetterci di affrontare le emergenze come eventi isolati, ma dobbiamo adottare un modello civico integrato che garantisca sicurezza, tempestività e collaborazione. L’alluvione ha evidenziato i limiti del sistema attuale, rendendo indispensabile una riforma strutturale. Durante il prossimo Consiglio Comunale del 12 giugno, il gruppo Cesena Siamo Noi presenterà una mozione concreta per trasformare questa sfida in un’opportunità di progresso duraturo.

🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Csn: "Serve un modello civico integrato che affronti le emergenze, l'alluvione ha mostrato i limiti del sistema"

