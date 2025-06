Crotone approvato il progetto per la riqualificazione di via Fellini

Approvato il progetto di riqualificazione di Via Fellini a Crotone, un intervento che ridisegna il volto del quartiere e rafforza l’impegno dell’amministrazione Voce nel miglioramento della città. A meno di un anno dalla scadenza del mandato, ogni quartiere viene coinvolto in questa importante programmazione, dimostrando che il futuro di Crotone si costruisce passo dopo passo, con visione e determinazione. Ora, è il momento di trasformare questa visione in realtà.

L’amministrazione Voce, a meno di un anno dalla scadenza di fine mandato, a Crotone si vota la primavera del 2026 per le amministrative, non tralascia nessun quartiere nell’ambito della programmazione per la riqualificazione degli assi viari. Dopo il quartiere Margherita, il cui progetto è stato approvato nei giorni scorsi, è la volta di Poggioverde ed in particolare di Via Fellini il cui progetto esecutivo per la sua riqualificazione è stato approvato dalla Giunta Comunale Lo comunica l’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise. Un finanziamento di circa 200.000 euro destinato, in questa prima fase a riqualificare il tratto di strada che va dal ponte “Trafinello” al ponte sul torrente “Migliarello. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Crotone, approvato il progetto per la riqualificazione di via Fellini

