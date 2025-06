Crosetto | Non è riarmo è difesa L’Europa deve prepararsi

Il ministro della Difesa Guido Crosetto chiarisce un punto fondamentale: l’Italia non si sta riarmando, ma rafforzando la propria difesa. Mentre Russia intensifica il suo riarmo, l’Europa, e in particolare l’Italia, si prepara a proteggere i propri valori e sovranità attraverso una strategia di difesa articolata e complessa, che va oltre le semplici armi. La vera sfida è costruire un sistema di sicurezza solido e multidimensionale, capace di affrontare le minacce di oggi e di domani.

«Io uso il termine difesa, diverso dal termine riarmo. Chi si sta riarmando è la Russia, noi cerchiamo di costruire la difesa» chiarisce subito il ministro della Difesa Guido Crosetto. Una precisazione che arriva per distinguere chiaramente l’intento dell’Italia rispetto a quello di Mosca. Crosetto sottolinea infatti come la difesa non si limiti solo all’aspetto militare: «Non è solo armi, ha ragione Tajani, la difesa ha tanti aspetti, come competizione su scienza, tecnologia, materie prime. La battaglia su chi sarà la potenza del nuovo secolo sarà combattuta su questo piano». Parlando del conflitto in Ucraina, il ministro osserva: «È una guerra che ha tutto: la grande tecnologia e anche le trincee come quelle della prima guerra mondiale. 🔗 Leggi su Panorama.it