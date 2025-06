Cronisti in classe in regalo con La Nazione lo speciale di 96 pagine

Un viaggio tra sensibilità, impegno e passione: la nostra iniziativa "Cronisti in classe" si arricchisce di un esclusivo inserto speciale di 96 pagine, in omaggio con La Nazione, per celebrare il talento dei giovani giornalisti italiani. Una grande occasione per scoprire storie autentiche e puntare il focus sul futuro dell'informazione. Non perdere questa straordinaria esperienza, perché il meglio deve ancora venire...

Firenze, 5 giugno 2025 – Venerdì 6 giugno in edicola verrà distribuito in abbinamento gratuito con La Nazione un inserto speciale di 96 pagine dedicato a Cronisti in classe. Si tratta del lavoro conclusivo dell'edizione 2024-25 alla quale hanno partecipato – nel bacino delle tre testate del nostro gruppo editoriale, ovvero La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno – oltre 450 scuole coinvolte, pari a più di mille classi iscritte all’iniziativa per un totale di oltre 25mila studenti di Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Umbria e provincia de La Spezia. Il fascicolo contiene il resoconto e le foto delle premiazioni svoltesi in ciascuna città nonché interviste e approfondimenti dedicati ai protagonisti e ai partner che hanno sostenuto questa edizione del Campionato di giornalismo e infine una rassegna di pagine tra le tantissime prodotte dalle classi che hanno partecipato al progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cronisti in classe, in regalo con La Nazione lo speciale di 96 pagine

Oggi a Grosseto, per il campionato di giornalismo "Cronisti in classe" de La Nazione, il vicepresidente Roberto Baccheschi ha consegnato il premio speciale AdF "Andare alla fonte" alla classe 1B della scuola "O. Orsini" di Castiglione della Pescaia. Partecipa alla discussione

#Prato: un premio agli studenti che hanno affrontato un tema importante. Bravi ai ragazzi ed alle ragazze della classe 5 "Cuore Immacolato di Maria" ! #campionatogiornalismo #cronistiinclasse #LaNazione Partecipa alla discussione

