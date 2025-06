Criticità trasporto pubblico locale in provincia di Frosinone Battisti PD | Servono risposte immediate

Il trasporto pubblico locale nella provincia di Frosinone affronta sfide cruciali che richiedono risposte immediate e concrete. Ringrazio il Presidente della Provincia, i Consiglieri e i sindaci per aver promosso un confronto essenziale. La riforma avviata nella legislatura precedente, con un ruolo chiave del centrosinistra, necessita ora di interventi mirati per migliorare efficienza, puntualità e sicurezza, affinché i cittadini possano usufruire di servizi affidabili e sostenibili.È, quindi, urgente agire con decisione per garantire un futuro migliore.

“Ringrazio il Presidente della Provincia, i Consiglieri Provinciali e i sindaci per aver promosso questo momento di confronto. È un tema che conosciamo bene. Si tratta di una riforma partita nella scorsa legislatura, nella quale il centrosinistra ha avuto un ruolo da protagonista. Ora, però, è. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Criticità trasporto pubblico locale in provincia di Frosinone, Battisti (PD): "Servono risposte immediate"

Leggi anche questi approfondimenti

Salute mentale, le associazioni della provincia di Chieti in allerta per le criticità nella Asl 2 - Le associazioni di salute mentale della provincia di Chieti si mobilitano per segnalare le gravi criticità nella ASL 2.

Segui queste discussioni su X

Un'idea del passato torna al presente: il parcheggio di Vigna Stelluti torna sul tavolo del #Campidoglio. Cosa prevede il progetto 2025? Quali le criticità? Tutti i dettagli https://odisseaquotidiana.com/2025/01/proposta-parcheggio-vigna-stelluti.html… #Odis Partecipa alla discussione

Nuovi orari e tratte del trasporto pubblico: criticità e segnalazioni. Tutte le info