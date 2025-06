Cristina Comencini forza al femminile | L’eredità di papà Luigi raccolta dalle donne della famiglia Con la dolcezza

Nel cuore di Milano, Cristina Comencini ci invita a riflettere sul cammino delle donne e sulla forza al femminile che si è consolidata nel tempo. Figlia dell’eredità di papà Luigi, la sua voce risuona con dolcezza e determinazione, portando avanti un messaggio di riconoscimento e riscatto. Domani al Milano Film Fest, tra omaggi e ricordi, l’attenzione si accenderà sulle storie di donne invisibili e sulla loro forza sconfinata, un patrimonio che continua a ispirare.

Milano, 5 giugno 2025 – "Abbiamo visto una lunga marcia delle donne, in tutti i campi. C'è stato un lento riconoscimento, ma ci sono ancora donne invisibili nei posti chiave". Cristina Comencini, regista e scrittrice, domani sarà tra le protagoniste del Milano Film Fest per "Dalla pagina allo schermo: What a Woman!", l'omaggio a Suso Cecchi d'Amico, sceneggiatrice scomparsa 15 anni fa. L'iniziativa è promossa da Alf, premi cinema al femminile, che oggi lancerà un nuovo bando. L'equilibrio di genere è ancora lontano, alla regia e soprattutto tra i produttori. Lei è stata tra le pioniere. Come vede la situazione? "Rispetto alla letteratura il cinema è più indietro.