Cristiano Ronaldo inseguito in campo da un tifoso prima della partita | cerca di afferrarlo

Un episodio inaspettato scuote il pre-partita di Cristiano Ronaldo: mentre si riscalda sul campo, un tifoso invasore tenta di aggrapparsi a lui, interrompendo la sua concentrazione. La sicurezza interviene prontamente, ma l'incidente accende i riflettori su un mondo dove passione eccessiva può sfociare in situazioni imprevisti. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda che ha fatto discutere i fan di tutto il mondo.

Il riscaldamento di Cristiano Ronaldo è stato interrotto da un invasore di campo che ha cercato di afferrarlo per le spalle: è intervenuta la sicurezza per portarlo via. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Non ho nulla per invidiare Messi o Cristiano Ronaldo” - In un'intervista telefonica esclusiva, Mario Balotelli esprime la sua visione sul calcio moderno e la sua carriera, sottolineando di non avere nulla da invidiare a leggende come Messi e Cristiano Ronaldo.

Ronaldo inseguito da un invasore sbaglia e si arrabbia