Cristianazo | Cristiano Ronaldo colpisce ancora Cr7 esaltato dalla stampa internazionale

Cristiano Ronaldo, il fenomeno senza tempo, dimostra ancora una volta perché il mondo lo ammira. A 40 anni, con 137 reti in carriera, ha guidato il Portogallo in una finale di Nations League, zittendo ogni dubbio e ricevendo elogi da tutta la stampa internazionale. Un esempio di dedizione, talento e passione che continua a sorprendere, confermando il suo status di leggenda vivente del calcio.

Altro che problema per il Portogallo, Cristiano Ronaldo ha zittito tutti ancora una volta. Lo ha fatto trascinando la nazionale lusitana in finale di Nations League, grazie al gol del 2-1 segnato al 68? dopo il vantaggio della Germania con Wirtz (48?) e il momentaneo pareggio di Francisco Conceição (63?). A 40 anni compiuti, l’ex Real è ancora super-decisivo. Ronaldo, numeri ed elogi della stampa. Ronaldo è salito adesso a quota 137 reti in 220 presenze col Portogallo e a quota 938 in totale. Per lui, sarà l’ennesima finale di una carriera leggendaria. L’impresa è stata celebrata a dovere dalla stampa internazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it