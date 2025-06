Crisi al Pronto Soccorso del Moscati | si dimette la vice responsabile sistema in affanno

La crisi al Pronto Soccorso del Moscati si fa sentire con un afflusso senza precedenti, portando a un vero e proprio sovraccarico di risorse. La dimissione della vice responsabile del sistema evidenzia le difficoltĂ gestionali in un contesto di emergenza crescente. Con 90 pazienti in attesa e codici di massima prioritĂ , la situazione richiede interventi immediati per garantire sicurezza e qualitĂ delle cure.

Nella giornata di ieri, l’unitĂ di Pronto Soccorso dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” ha raggiunto il picco di 90 pazienti presenti in area emergenziale. Di questi, 11 sono stati classificati come codici rossi e 45 come arancioni, evidenziando una prevalenza di casi ad alta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Crisi al Pronto Soccorso del "Moscati": si dimette la vice responsabile, sistema in affanno

Articoli recenti che potrebbero piacerti

L’Isola dei Famosi perde un altro pezzo: “Un altro concorrente pronto al ritiro dopo una notte di crisi” - L'Isola dei Famosi si infiamma ancora: un altro concorrente sarebbe pronto a lasciare il reality dopo una notte turbolenta.

Segui queste discussioni su X

Tutto quello che c'è da sapere sulla birra, dalla schiuma a come si beve, fino a cosa c'è dentro, poi la crisi della sanità pubblica, dai pronto soccorsi, alle case di comunità , alla medicina territoriale. Domenica dalle 20.30 su #Rai3 Tweet live su X

E ADESSO CHI LO SPIEGA AI GIORNALISTI DA BAR CHE DE GEA RESTA FINO AL 2028? De Gea non solo resta. Firma fino al 2028. Altro che "sfiduciato", altro che "progetto in crisi". Ha scelto Firenze. Punto. E quei titoloni? ? “De Gea pronto a partire d Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Moscati, positivo un medico del Pronto soccorso