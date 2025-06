cremona la corte dei conti vuole vederci chiaro sui conti e sul bilancio di castel gabbiano

La Corte dei Conti di Cremona ha acceso i riflettori sulla gestione finanziaria di Castel Gabbiano, richiedendo trasparenza e chiarimenti sui bilanci degli ultimi anni. La richiesta, arrivata dopo un accurato controllo iniziato lo scorso luglio, mette in discussione alcuni aspetti della gestione dei residui attivi e delle entrate pregresse. La magistratura farà luce su questa situazione complessa, per garantire la corretta amministrazione pubblica e tutelare gli interessi dei cittadini.

Castel Gabbiano (Cremona), 5 giugno 2025 – La Corte dei conti chiede chiarimenti sulla gestione finanziaria del Comune per gli esercizi 2019, 2020 e 2021. La richiesta, notificata in questi giorni, è il frutto del controllo avviato lo scorso luglio. Tra le principali criticità evidenziate dai giudici amministrativi, figura la gestione dei residui attivi, in particolare quelli risalenti agli anni precedenti.  Le domande  . La magistratura contabile chiede all’amministrazione di spiegare se tali crediti siano ancora esigibili, sollecitando la produzione di un prospetto aggiornato di quelli attivi e passivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it