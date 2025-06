Crac Malaspina sentenza d’appello | pena limata per il costruttore e assolti i professionisti

Un importante passo avanti nel caso Malaspina: la sentenza d’appello riduce la pena per Giuseppe e assolve definitivamente i professionisti coinvolti. A Vimercate, si respira un mix di speranza e giustizia, mentre vengono confermate le decisioni che sanciscono la fine di un lungo capitolo giudiziario. La vicenda mette in luce il delicato equilibrio tra responsabilità e tutela legale nel mondo dell’edilizia e della finanza immobiliare.

Vimercate (Monza Brianza), 5 Giugno 2025 - Due anni di pena in meno per Giuseppe Malaspina, condannati a 14 mesi ciascuno dei fratelli Carlo e Antonio e a 1 anno il commercialista Salvatore Tamborino. Assolti invece nuovamente gli altri professionisti ritenuti la 'corte dei miracoli' assoldata dal costruttore vimercatese per tentare di salvare il suo impero immobiliare milionario dal fallimento: l'avvocato ex giudice della sezione fallimentare monzese Gerardo Perillo, l'avvocata Fabiola Sclapari e il commercialista Antonio Ricchiuto (genero di Perillo). E' la sentenza decisa dalla Corte di Appello di Milano che per molti capi di imputazione ha ritenuto inammissibile il ricorso della Procura di Monza per "difetto di specificità" o per "carenza di interesse ad impugnare". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crac Malaspina, sentenza d’appello: pena limata per il costruttore e assolti i professionisti

