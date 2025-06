Covid variante Nimbus più trasmissibile ma meno aggressiva | lo rivela uno studio italiano

Una recente scoperta italiana rivela che la variante Nimbus del Covid, più contagiosa ma meno aggressiva, apre nuove prospettive nella gestione della pandemia. Grazie ai dati genomici, gli esperti evidenziano un quadro incoraggiante, sottolineando l'importanza della vaccinazione e della memoria immunitaria. In questo scenario in evoluzione, è fondamentale rimanere informati e adottare le giuste precauzioni. L'articolo approfondisce i dettagli e le implicazioni di questa novità.

(Adnkronos) – "Nonostante" la nuova variante Covid NB.1.8.1 o 'Nimbus' "mostri una maggiore trasmissibilità, i dati genomici riscontrati la classificano come meno aggressiva rispetto a quelle recenti. Inoltre, va sempre ricordato che il vaccino, sviluppato sulla base della precedente variante (JN.1), combinato con la memoria immunitaria delle infezioni passate, dovrebbe fornire una protezione adeguata. Tuttavia, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Covid, variante Nimbus “più trasmissibile ma meno aggressiva”: lo rivela uno studio italiano

