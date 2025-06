Costrinse il collega a bere acido nell' autolavaggio attesa per la sentenza

Un episodio sconvolgente scuote la tranquillità di una comunità: un uomo pachistano di 35 anni è accusato di aver costretto un collega a bere acido nell’autolavaggio, un gesto che ha scosso profondamente le persone coinvolte. L’udienza in camera di consiglio, prevista per questa mattina, potrebbe portare alla definitiva sentenza. Resta alta la tensione mentre si attende il verdetto che chiuderà questa drammatica vicenda, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva.

