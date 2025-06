Costituita ufficialmente la società Cooperiativa Calcio Messina

appassionati e tifosi, un punto di riferimento che unisce cuore e volontà per il riscatto e la crescita del calcio messinese. Con questa nuova realtà, si apre una strada fatta di partecipazione attiva, trasparenza e amore per i colori biancoscudati, pronti a scrivere un nuovo capitolo entusiasmante nella storia sportiva della città. La Cooperativa Calcio Messina diventa così il simbolo di una comunità unita e determinata.

È stato sottoscritto presso uno studio notarile l'atto di costituzione della società Cooperativa Calcio Messina. "Uno strumento di democrazia, partecipazione, trasparenza e passione a sostegno della Biancoscudata - si legge nel comunicato stampa dei promotori dell'iniziativa -. Una "casa" dei. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Costituita ufficialmente la società Cooperiativa Calcio Messina

