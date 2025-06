Costiera Amalfitana dopo l’ennesimo incidente mortale FeNAILP chiede gli autovelox

Dopo l’ennesimo incidente mortale lungo la suggestiva Costiera Amalfitana, la FeNAILP si riaccende, chiedendo con urgenza l’installazione di autovelox. La tragedia di ieri ad Amalfi, che ha spezzato una vita tra le curve di questa meravigliosa ma insidiosa strada, evidenzia ancora una volta la necessità di interventi concreti per tutelare cittadini e visitatori. È tempo di agire prima che il prezzo della negligenza diventi ancora più alto.

Dopo l’ennesimo tragico incidente, consumatosi ad Amalfi nella giornata di ieri, la FeNAILP torna a chiedere con forza l’installazione di autovelox lungo la Statale Amalfitana. La vittima, un uomo investito da una moto di grossa cilindrata, è l’ultimo simbolo di una lunga scia di sangue che segna. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Costiera Amalfitana, dopo l’ennesimo incidente mortale FeNAILP chiede gli autovelox

In questa notizia si parla di: Amalfitana Ennesimo Incidente Fenailp

Ennesima tragedia sulle strade della Costiera Amalfitana, Fenailp chiede autovelox immediati - La Costiera Amalfitana si ritrova ancora una volta a piangere una vittima innocente. Ieri, 4 giugno, nel comune di Amalfi, un uomo - lavoratore, padre e nonno – ha perso la vita dopo essere stato trav ... Si legge su msn.com

Costiera Amalfitana: appello urgente della FeNAILP per l’installazione di autovelox - Salerno, 5 Giugno - La Costiera Amalfitana si ritrova ancora una volta a piangere una vittima innocente. Oggi, nel comune di Amalfi, un uomo – lavoratore, ... Secondo sciscianonotizie.it

Incidente mortale ad amalfi, la fenailp chiede autovelox per frenare la velocità sulla costiera amalfitana - Un uomo perde la vita ad Amalfi in un incidente con una moto di grossa cilindrata, mentre FeNAILP e Franco Florio chiedono l’installazione urgente di autovelox sulla Statale Amalfitana per garantire s ... gaeta.it scrive

Tuffi proibiti, ennesimo incidente al Moregallo