Così Kata è stata portata via dall' ex hotel | la via di fuga e l' identikit della bimba scomparsa a Firenze due anni fa

A due anni dalla scomparsa di Kata, il mistero sulla sua sparizione si infittisce: la bambina è stata portata via dall'ex hotel Astor, ma sembra essere uscita da una via alternativa non monitorata. Un dettaglio emerso grazie a recenti esperimenti giudiziari che potrebbero aprire nuove piste nelle indagini. La speranza di ritrovarla vivo e in sicurezza resta viva, mentre le forze dell'ordine lavorano senza sosta per fare luce su questo enigma irrisolto.

Kata è stata portata via dall'ex hotel Astor, ma non è mai uscita dagli ingressi ufficiali. L'ipotesi più plausibile è che la bambina sia stata fatta uscire da una via alternativa, non videosorvegliata, un dettaglio emerso grazie a esperimenti giudiziali sul campo. A due anni dalla scomparsa.

