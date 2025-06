così i popoli indigeni hanno letto in anticipo il cambiamento climatico

testa per capire le minacce emergenti, spesso anticipando di decenni le preoccupazioni odierne. Gli indigeni, custodi antichi di un sapere profondo, avevano già intuito il legame inscindibile tra natura e equilibrio. Oggi, la loro saggezza diventa un faro fondamentale per affrontare la crisi climatica: è giunto il momento di ascoltare e agire, perché il futuro del pianeta dipende dalle scelte di oggi.

“Gli alberi sono le colonne del mondo, quando gli ultimi alberi saranno stati tagliati, il cielo cadrà sopra di noi”. Il saggio proverbio indio profetizzava già nell’antichità le conseguenze dell’irresponsabilità umana. I cambiamenti climatici sono stati per molto tempo un tema per scienziati e ambientalisti prima di approdare al dibattito pubblico. Negli anni Novanta studiosi di varie nazionalità si misero in viaggio alla volta del Grande Nord, per osservare i ghiacci e la vita delle popolazioni autoctone. Quando nel 1999 Igor Krupnik – antropologo del Centro Studi Artici di Washington – raggiunse l’Alaska per approfondire la storia dei suoi abitanti, rimase stupito dal racconto di un indigeno inuit che così argomentava sui propri antenati: “La comunità locale deve affrontare problemi più urgenti delle vicende dei nostri padri”. 🔗 Leggi su It.insideover.com