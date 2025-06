Così due Golden Retriever combattono il caldo record a Denver | il video

Nel cuore di Denver, due adorabili Golden Retriever trovano una soluzione creativa e fresca per affrontare il caldo record: si crogiolano su cubetti di ghiaccio sotto un ombrellone nel mercato agricolo. Il video, diventato virale, cattura l’attenzione di tutti gli amanti degli animali, ma attenzione: ogni cane ha le sue esigenze e questa strategia potrebbe non essere adatta a tutti. Continua a leggere per scoprire come proteggere al meglio il tuo amico a quattro zampe in estate.

Il video di due Golden Retriever adagiati su una pila di cubetti di ghiaccio e sotto un ombrellone nel mercato agricolo di Denver è diventato virale. Questi cani sono abituati a climi rigidi e le temperature locali sono particolarmente alte in questi giorni. Attenzione solo a non emulare pensando che sia la soluzione giusta per tutti i cani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

