Così Chiara Poggi dopo 18 anni è finita al centro di un’attenzione morbosa che non le garantisce alcun rispetto

Chiara Poggi, vittima di un tragico delitto avvenuto a Garlasco nel 2007, è tornata sotto i riflettori dopo 18 anni. Purtroppo, questa rinnovata attenzione si accompagna a indiscrezioni e voci infondate che rischiano di offuscare la sua memoria e di disturbare il percorso di verità e giustizia. È fondamentale ricordare che dietro ogni notizia c’è una persona reale e una famiglia che merita rispetto e rispetto della sua dignità.

Negli ultimi giorni molte, troppe sono state le indiscrezioni, molte da confermare per altro, diffuse su Chiara Poggi, barbaramente uccisa a Garlasco nel 2007 e per il cui omicidio è stato condannato il fidanzato. Una narrazione a latere della attività d’indagine che nulla aggiunge al legittimo diritto di verità e giustizia ma che pone la vittima, forse per la prima volta in diciotto anni, al centro di un’attenzione morbosa che non le garantisce alcun rispetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

Nonostante siano trascorsi anni dall'omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco continua a essere al centro dell'attenzione pubblica, la famiglia Poggi: "Noi e Chiara vittime campagna diffamatoria"

Svolta nella nuova inchiesta sul delitto di #Garlasco: al TG1, in esclusiva, le immagini dell'impronta di Andrea #Sempio accanto al corpo di Chiara #Poggi. Ignorata per 18 anni, ora è al centro delle indagini dei carabinieri di Milano.

Omicidio Chiara Poggi: 18 anni dopo, un'altra verità? - FarWest 23/05/2025