Cos' ha di particolare la nuova maglia dell' Inter

La nuova maglia dell’Inter per la stagione 2025/26 spicca per il suo design audace e ricco di significato, richiamando l’identità storica del club nerazzurro. Con dettagli innovativi e un’estetica che unisce tradizione e modernità, questa divisa celebra la passione interista in modo unico. Il suo approccio grafico alterna elementi classici a tocchi di innovazione, rendendola un simbolo di orgoglio e stile. Scopriamo insieme cosa rende questa maglia così speciale.

Inter e Nike hanno presentato la nuova maglia Home (partite in casa) per la stagione 202526, ispirata all’identità storica del club nerazzurro. Lo si legge in una nota delle scorse ore. Come è la nuova maglia, le particolarità Il design propone un approccio grafico che alterna elementi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Cos'ha di particolare la nuova maglia dell'Inter

Segui queste discussioni su X

Del @rolandgarros mi colpisce sempre e solo una cosa. La nuova copertura dello stadio dedicato a Suzanne Lenglen. È un omaggio alla classe del suo modo di vestire (la gonna, le pieghe della gonna in particolare), del suo modo di giocare. Imprendibile e i Tweet live su X

Verso la nuova #ISO9001 Il 23/6 scopri il webinar organizzato da @normeUNI e @unioncamere destinato in particolare alle micro, piccole e medie imprese – per parlare delle evoluzioni, strategie e impatti tecnici della futura revisione. Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

VIOLA SILVI E LUK3 HANNO CREATO IL TREND DELLA SUA NUOVA CANZONE #tiktok #perte #webboh #neiperte