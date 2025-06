Cos' è l' autopen il robot che replica le firme del presidente Trump | Abuso con Biden non sapeva cosa firmava

L’autopen, il robot che replica le firme di Trump, ha riacceso il dibattito sulla trasparenza e l’etica politica. Utilizzato anche durante l’amministrazione di Biden, solleva questioni sull’uso delle tecnologie per influenzare l’immagine pubblica dei leader. Mentre Trump accusa i suoi predecessori di aver abusato di questo strumento, il dibattito si infiamma: quanto può essere affidabile e etico l’uso di una firma automatica in politica?

Il tycoon torna ad attaccare il predecessore: «I collaboratori dell'ex presidente hanno abusato dell'autopenna per nascondere il suo declino cognitivo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Cos'è l'autopen, il robot che replica le firme del presidente Trump: «Abuso con Biden, non sapeva cosa firmava»

In questa notizia si parla di: Presidente Autopen Robot Replica

Cos'è l'autopen, il robot che replica le firme del presidente Trump: «Abuso con Biden, non sapeva cosa firmava» - Il tycoon torna ad attaccare il suo predecessore: «I collaboratori dell'ex presidente hanno abusato dell'autopenna per nascondere il declino cognitivo di Biden». Ma da Truman a Obama, l'utilizzo dello ... Come scrive msn.com

Cos’è l’AutoPen e perché Trump l’ha collegata alla salute di Biden? Il presidente USA: «Il più grave scandalo della storia americana» - Perché Trump ha citato l'AutoPen nelle accuse che ha mosso contro il team di Biden? Ecco cosa è successo negli USA ... Si legge su startupitalia.eu

"Ne hanno abusato con Biden". Cos'è l'autopen al centro dell'indagine di Trump - Il dispositivo è composto da un braccio meccanico a cui è attaccata una penna ed è in grado di riprodurre una firma salvata su chiavetta Usb. La Casa Bianca: "Hanno nascosto il declino cognitivo del p ... Come scrive msn.com

Polémica: Trump declara nulos los indultos de Biden por firmarlos con autopen