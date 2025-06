cosa vuole davvero putin perché il vaticano diventa centrale

Cosa desidera davvero Vladimir Putin? Tra ambizioni territoriali, una visione intransigente e intricati giochi politici al Cremlino, il suo obiettivo va oltre la semplice conquista: si tratta di un mosaico complesso che influenza le sorti di una regione intera. Per capire le sue mosse, è essenziale decifrare le vere motivazioni dietro le sue azioni e gli interessi nascosti. Ma quali sono le sue intenzioni profonde?

Che cosa vuole Vladimir Putin? La prima risposta è «tutto il territorio che ha conquistato», posizione che di fatto chiude la porta al negoziato con l’ Ucraina. La seconda, quella che tante volte è stata evocata in questi tre anni di battaglia: «Il presidente russo ha perso la ragione e ha deciso di continuare la guerra fino alle estreme conseguenze». La terza risposta punta sull’enigma del Cremlino: «Putin è ostaggio dei falchi e non può dar seguito alle pressioni degli Stati Uniti per chiudere il conflitto». Nessuna risposta alimenta la fiammella della pace, sono giorni difficili, la tensione è testimoniata da due telefonate nel giorno di ieri: quella tra Trump e Putin e soprattutto il colloquio tra il presidente russo e Papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it