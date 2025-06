Cosa rischiano la donna e il suo compagno arrestati per aver sequestrato e nascosto la figlia in Spagna per 11 anni

Una vicenda sconvolgente quella di una donna e del suo compagno, arrestati per aver sequestrato e nascosto la loro figlia in Spagna per oltre un decennio. Un caso che solleva molte domande sulla giustizia e sui rischi legali che derivano da azioni così gravi. Ma qual è il peso reale di questi reati? Scopriamo insieme le possibili conseguenze penali e cosa rischiano i protagonisti di questa triste vicenda.

Una donna e il suo compagno sono stati arrestati il 4 giugno per sequestro di persona aggravato e sottrazione internazionale di minore. I due avrebbero nascosto la figlia minorenne di lei in Spagna per 11 anni. Valerio de Gioia, consigliere della Prima sezione penale della Corte di Appello di Roma, ha spiegato a Fanpage.it quali pene comportano i reati che vengono contestati ai due indagati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

