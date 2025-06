Cosa fare a Catania | tutti gli eventi del weekend

Se sei pronto a vivere un weekend all'insegna della cultura e dello spettacolo, Catania ti aspetta con una ricca proposta di eventi teatrali. Tra commedie, gialli interattivi e performance d'autore, il palcoscenico cittadino si anima in vista dell’estate. Preparati a immergerti in un mare di emozioni e divertimento: ecco cosa fare a Catania questo weekend per non perdere nemmeno un attimo di magia.

Nel weekend che sta per arrivare a farla da padrone, in attesa dell'arrivo della stagione estiva, sarà il teatro. Diversi gli spettacoli in programma: 'Istruzioni per l'uso', 'Oscar, un fidanzato per due figlie', 'Giallo interattivo' e 'Viaggio al termine della notte' con Elio Germano. Da. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Cosa fare a Catania: tutti gli eventi del weekend

In questa notizia si parla di: Cosa Fare Catania Tutti

Weekend a Frosinone e provincia, cosa fare sabato 17 e domenica 18 maggio - Scopri cosa fare a Frosinone e provincia il weekend del 17 e 18 maggio! Un fine settimana ricco di eventi per tutti, dalle famiglie ai bambini.

Catania, tra musei aperti e memoria storica: ecco cosa fare per la Festa della Repubblica https://catania.liveuniversity.it/2025/05/30/catania-tra-musei-aperti-e-memoria-storica-ecco-cosa-fare-per-la-festa-della-repubblica/… Partecipa alla discussione

Cosa fare a Catania: tutti gli eventi del weekend https://ift.tt/WqIVApE https://ift.tt/UJvnx9D Partecipa alla discussione

Eventi Catania, cosa fare nel weekend: tra mostre immersive e scienza - Eventi Catania 6-8 giugno 2025: mostre immersive, festival scientifici, fantasy e attività per famiglie. Scopri date, orari e luoghi. Lo riporta catania.liveuniversity.it

Cosa fare nel ponte del 2 giugno: gli eventi e i festival regione per regione - Il prossimo weekend è quello del ponte del 2 giugno, dunque si avrà la possibilità di godersi un giorno in più di relax ... Secondo fanpage.it

Teatro d'autore, concerti, passeggiate storiche: cosa fare a Catania nel weekend - "Decadenze" al Teatro del Canovaccio, "Iliade" al Teatro ABC, "Sette Incubi" a Mascalucia, "8 e mezzo, se questo è un sogno" al Piccolo Teatro della Città di Catania ... Siete pronti a fare un salto ... cataniatoday.it scrive

Cosa vedere a CATANIA in due giorni (+ Aci Castello & Aci Trezza)