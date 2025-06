Cosa è successo tra Fabregas e l’Inter nell’incontro a Londra e perché il Como si è irrigidito

Tra Fabregas e l’Inter si infiamma il dialogo a Londra, mentre il Como si irrigidisce, deciso a trattenere il proprio allenatore. L’ex stella del calcio spagnolo ha avanzato richieste chiare sul mercato, ma le trattative restano avvolte da incertezza. La stagione si fa sempre più difficile e la questione si prospetta ancora lunga: quali saranno i prossimi sviluppi? Continua a leggere per scoprire i dettagli.

I discorsi tra Fabregas e l'Inter continuano, con il Como sullo sfondo che vuole trattenere l'allenatore: lo spagnolo ha chiesto garanzie sul mercato ma la situazione resta complicata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

