Cortocircuito mediatico a Garlasco | così sembra essersi persa la misura delle cose

di Rosamaria Fumarola Nell'evidente cortocircuito mediatico che sta caratterizzando la vicenda dell'assassinio di Chiara Poggi a Garlasco, sembra essersi persa la misura delle cose, una misura che ogni essere umano, ogni società fa fatica a trovare, ma che è necessaria per mantenere in equilibrio le relazioni su riflessioni difficili. Esistono infatti temi che sono alla base delle ragioni fondanti delle comunità, poggianti su convenzioni, antichi e nuovi accordi e senza i quali la civiltà sarebbe solo un miraggio. Che la giustizia non possa coincidere con la verità e forse nemmeno conoscerla è un elemento imprescindibile della condizione umana, che non deve però escludere la legittima aspirazione al rispetto delle leggi.