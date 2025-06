Corso gratuito per formare professionisti della moda

Se sogni di entrare nel mondo della moda, questa è la tua occasione! Presentato ieri a Tolentino, il nuovo corso gratuito di ITS Smart Academy forma professionisti nel settore Bags and Leather Fashion, offrendo 1800 ore di formazione tra teoria e pratica, con un focus su tirocinio e laboratori. Un percorso completo per trasformare la passione in carriera e contribuire alla crescita del sistema moda italiano. Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica!

Presentato ieri a Tolentino, nella sede di Mastri Pellettieri, il corso di tecnico superiore per i processi di ricerca, sviluppo e produzione dei prodotti del sistema moda (Bags and leather fashion) di Its Smart Academy. Il corso del biennio 2025-2027 è completamente gratuito e prevede 1800 ore, di cui 800 ore di tirocinio in aziende del territorio e 1000 ore di attività didattiche e laboratoriali con un esame finale (prova scritta, pratica e orale) per conseguire il diploma. Un diploma statale di tecnico superiore riconosciuto dal ministero; le competenze acquisite saranno riferibili al V livello del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (Eqf). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Corso gratuito per formare professionisti della moda

