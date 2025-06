Corsa in montagna torna il Doganaccia Trail

Se ami le sfide sulla natura, non puoi perdere il Doganaccia Trail 2025: un’occasione unica per testare i tuoi limiti tra paesaggi mozzafiato e sentieri impegnativi. Organizzato da Doganaccia 2000 con il supporto di ASDC Silvano Fedi e Lega Uisp di Pistoia, questa giornata promette emozioni e adrenalina a ogni passo. Scopri quale percorso si adatta di più a te e vivi un’esperienza indimenticabile in montagna!

Pistoia, 5 giugno 2025 – Domenica 8 giugno torna il Doganaccia Trail, appuntamento imperdibile per gli amanti della corsa in montagna, organizzato da Doganaccia 2000 con la collaborazione tecnica dell’ASDC Silvano Fedi di Pistoia e della Lega Uisp di Pistoia. L’edizione 2025 propone tre percorsi: due competitivi, di 27 km (con un dislivello positivo di 1550 metri) e 15 km (950 metri D+), e un itinerario non competitivo di 7 km, pensato per la camminata, adatto a tutti. Il tracciato principale da 27 km si snoda in un contesto paesaggistico mozzafiato: dalla Croce Arcana si corre lungo il crinale fino al Monte Lancino, per poi fare ritorno alla Doganaccia passando da Le Roncacce. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corsa in montagna, torna il Doganaccia Trail

