Corriere dello Sport | Napoli rientri solo virtuali

Nel mondo del calcio, i rientri in casa Napoli sono più virtuali che reali, come evidenziato dall’ultimo focus del Corriere dello Sport. Fabio Tarantino analizza il complesso scenario dei prestiti, con nomi di spicco come Victor Osimhen, che ha fatto sognare i tifosi con 37 gol e un titolo in Turchia. La domanda ora è: quali di questi ritorni diventeranno realtà?

Nel numero odierno del Corriere dello Sport, Fabio Tarantino fa il punto sul folto gruppo di calciatori che tecnicamente tornerebbero al Napoli dopo i rispettivi prestiti, ma che in realtà sono destinati a ripartire altrove. In cima alla lista c'è ovviamente Victor Osimhen, autore di una stagione da 37 gol con il Galatasaray, con cui ha conquistato il titolo turco. Corteggiato dall'Al-Hilal di Inzaghi e con il club turco che sogna di trattenerlo, il nigeriano ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro e chiede 40 milioni a stagione per trasferirsi in Arabia.

