Corriere dello Sport | Manna accelera

Nel numero odierno del Corriere dello Sport, Fabio Mandarini svela come Giovanni Manna, il direttore sportivo del Napoli, stia accelerando sui rinforzi estivi. Tra trattative con Parma e Bologna, il club partenopeo muove i primi passi con cautela ma determinazione, ottimizzando le valutazioni e consolidando contatti strategici. La fase iniziale del mercato si anima: il futuro della squadra potrebbe prendere una piega sorprendente.

"> Nel numero odierno del Corriere dello Sport, Fabio Mandarini, inviato a Napoli, racconta i primi movimenti concreti del club partenopeo sul mercato estivo. L’asse operativo si sviluppa tra Parma e Bologna, con la dovuta prudenza tipica delle prime fasi della campagna acquisti. Il direttore sportivo Giovanni Manna lavora per limare valutazioni inizialmente alte e approfondire contatti già ben avviati. Tra i nomi più caldi c’è quello di Dan Ndoye, esterno offensivo del Bologna che, come evidenziato da Mandarini sul Corriere dello Sport, piace particolarmente ad Antonio Conte per la sua duttilità , l’intensità nelle due fasi e la capacità di giocare sia a destra che a sinistra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Manna accelera”

