Corridoi ecologici Arrivano le aree verdi per insetti impollinatori

I corridoi ecologici stanno rivoluzionando il nostro paesaggio, creando spazi verdi dedicati alla tutela degli insetti impollinatori e alla biodiversità. Al liceo Majorana di Capannori ne sono stati realizzati due, ma anche aree spontanee come quelle dietro il municipio e nel cimitero di Marlia. Questi spazi rappresentano un passo importante verso un ambiente più sostenibile e ricco di vita. È un esempio concreto di come possiamo conciliare sviluppo e rispetto per la natura.

Si chiamano corridoi ecologici. Aree verdi a sfalcio ritardato che hanno lo scopo di rispettare i cicli di vita delle specie vegetali ed animali presenti nell’ecosistema, tra cui gli insetti impollinatori. Ne sono stati creati due al liceo Majorana di Capannori. Ma anche fasce verdi dove sono stati lasciati crescere spontaneamente erba e fiori, sono presenti sul retro della sede comunale e nell’area esterna del Cimitero di Marlia, in via delle Selvette. L’iniziativa, che fa parte del progetto ‘LapeMaia’ promosso dal Comune e presentato nel giardino del ‘Majorana’ alla presenza dell’assessora all’ambiente Claudia Berti, del professor Luca Fidia Pardini, docente del Majorana, che ha seguito il progetto, della biologa Arianna Chines consulente del progetto e di numerosi studenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corridoi ecologici. Arrivano le aree verdi per insetti impollinatori

Il CORRIDOIO ECOLOGICO che salverà la FORESTA AMAZZONICA