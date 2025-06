Correre con il proprio cane ci fa sentire più felici e meno stressati Ecco come farlo al meglio

Correre con il proprio cane non solo rafforza il legame tra voi, ma dona anche un’enorme carica di benessere. I risultati della ricerca #MindsBestFriend di ASICS dimostrano che i proprietari di cani sono più attivi e più felici, grazie alla motivazione incondizionata dei nostri amici a quattro zampe. Scopri come trasformare ogni corsa in un momento di gioia condivisa e benessere duraturo. Ecco come farlo al meglio.

Correre con il proprio cane è un vero toccasana per il corpo, ma anche per spirito e umore. A dirlo sono i numeri della ricerca #MindsBestFriend condotta da Asics in vari Paesi del Mondo, tra i quali anche l'Italia, da cui è emerso che i proprietari di cani si muovono di più e hanno punteggi più alti nell’indice di State of Mind rispetto a chi non ne possiede. I dati mostrano come i cani siano considerati i più grandi motivatori per l’esercizio fisico: il 65% dei proprietari afferma che il proprio amico a quattro zampe è la principale fonte di ispirazione per iniziare a fare movimento, più di familiari, celebrità e personal trainer. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Correre con il proprio cane ci fa sentire più felici e meno stressati. Ecco come farlo al meglio

