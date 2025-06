Corrado Veneziano - Prima di a cura di Francesca Barbi Marinetti

mostra, Veneziano intreccia immagini e parole in un dialogo emozionante, invitandoci a riflettere sulle sfumature dell'anima umana. Un’occasione imperdibile per immergersi in un universo artistico che supera i confini tradizionali e stimola la nostra percezione estetica. Vi aspettiamo per scoprire insieme l’evoluzione di un talento straordinario, in un viaggio tra colore, testo e poesia.

Giovedì 12 giugno alle ore 18:00 presso Bianco Contemporaneo, via Reno 18a Roma, si inaugura la mostra personale di Corrado Veneziano, un artista versatile e poliedrico che esercita le sue capacità in vari ambiti artistici e letterari, concentrandosi principalmente sulla pittura.

