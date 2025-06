Coppola Juve si aggiunge una nuova rivale per il difensore del Verona | nuovo pericolo dalla Serie A La situazione

Il calciomercato della Juventus si anima sempre di più, entrando nel vivo delle trattative difensive. Tra i nomi caldi emerge Diego Coppola, giovane promessa dell'Hellas Verona e della Nazionale, che sta attirando l'attenzione di molti club italiani. La competizione si fa accesa, con la Lazio pronta a mettere pressione sui bianconeri, desiderosa di assicurarsi il talento. La corsa al difensore si infiamma: chi riuscirà a spuntarla?

Coppola Juve, si aggiunge una nuova rivale per il difensore del Verona: gli ultimi dettagli sull’obiettivo. Il calciomercato Juve si infiamma anche in difesa. I bianconeri seguono con interesse Diego Coppola, classe 2003 dell’ Hellas Verona e della Nazionale, ma dovranno fare i conti con la concorrenza della Lazio. Secondo La Gazzetta dello Sport, i biancocelesti potrebbero accelerare per il centrale nel caso in cui Gila dovesse partire, con il PSG pronto a sferrare l’assalto. La Juventus osserva con attenzione l’evolversi della situazione, valutando il profilo in chiave futura. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Coppola Juve, si aggiunge una nuova rivale per il difensore del Verona: nuovo pericolo dalla Serie A. La situazione

