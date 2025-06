Copassir | Cancellato e Ferrari non intercettati dallo spyware Graphite

In un panorama sempre più intricato di sorveglianza e sicurezza, nuove rivelazioni emergono sullo spyware Graphite di Paragon Solutions. Secondo il rapporto del Copassir, figure come Francesco Cancellato e don Mattia Ferrari risultano immuni da intercettazioni, evidenziando potenziali limiti o scelte strategiche nelle operazioni di intelligence italiane. Un dato che suscita domande fondamentali sulla trasparenza e l’efficacia dei controlli: cosa ci riserva il futuro in questo campo?

Il direttore di Fanpage Francesco Cancellato ed il cappellano di Mediterranea, don Mattia Ferrari non risultano sottoposti ad attività intercettiva da parte dell' intelligence italiana mediante lo spyware Graphite di Paragon Solutions. Lo scrive il Copassir nella sua relazione sul caso inviata oggi in Parlamento, aggiungendo che sono stati invece controllati dai servizi italiani i dispositivi di Luca Casarini, Giuseppe Caccia e David Yambio, un'attività "autorizzata nelle forme e nei limiti" previsti dalla legge. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Copassir: Cancellato e Ferrari non intercettati dallo spyware Graphite

Aggiornamenti pubblicati da altri media