Cooperare per evolvere nuovo appuntamento con Telmo Pievani a Villa Smeraldi

Prepariamoci a un affascinante incontro a Villa Smeraldi: torna la rassegna "Cooperare per Evolvere" con il titolo "Umano". Questa volta, il protagonista sarà Telmo Pievani, il noto filosofo della scienza, che ci guiderà alla scoperta di come il mutualismo abbia plasmato l’evoluzione umana e sostenuto lo sviluppo delle società complesse. Un appuntamento imperdibile per chi desidera comprendere meglio il nostro passato e il nostro futuro.