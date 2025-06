Controlli edilizi ambientali nel Parco Nazionale del Cilento | sequestrato un fabbricato

Nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, i Carabinieri hanno sequestrato un fabbricato in costruzione a Pioppi, nel Comune di Pollica. Questa azione tempestiva si inserisce in un più ampio impegno di tutela ambientale e paesaggistica, volto a preservare un patrimonio naturale unico. La lotta contro le violazioni edilizie è fondamentale per garantire la conservazione e il rispetto del territorio. Un esempio di come la legalità protegga i tesori della nostra natura.

I Militari del Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano hanno eseguito il sequestro preventivo d’urgenza di un’area e del fabbricato ivi insistente sviluppato su 3 livelli ed in corso di realizzazione in localitĂ Pioppi del Comune di Pollica (SA), a ridosso della linea di costa. Gli accertamenti condotti nell’ambito di servizi mirati alla prevenzione e repressione di violazioni urbanisticoedilizie e paesaggistiche, hanno consentito di accertare che il fabbricato rientra nella perimetrazione del Parco Nazionale nonchĂ© in zona ricadente nel Piano Territoriale Paesistico Cilento Costiero e che veniva realizzato in contrasto ed in violazione della normativa paesaggistica di settore. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Controlli edilizi ambientali nel Parco Nazionale del Cilento: sequestrato un fabbricato

